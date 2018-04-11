Аграрії скоротять посіви ячменю та сої

Урожай ячменю очікується на рівні 7,7-7,8 млн тонн, сої - 3,6-3,7 млн тонн.

Українські аграрії у зв'язку з пізнім початком весняної посівної кампанії скоротять посіви ячменю приблизно на 5,1% - до 2,4 млн га і посіви сої на близько 6,5% - до 1,8 млн га.

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Про це повідомила аналітик зернового ринку консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Марина Сич.

«Посівні площі скоротяться по ячменю до 2,4 млн га проти 2,53 га минулого року. Урожай при скороченні площ становитиме близько 7,7-7,8 млн тонн. У разі, якщо все-таки план сівби ячменю аграрії встигнуть виконати, це може бути 8 млн тонн», - зазначила експерт.

Вона повідомила, що в даний час яровий посів ячменю під урожай 2018 року вже істотно посунуть за термінами. Зокрема, станом на 10 квітня яровим ячменем засіяно тільки 241 тис. га (15% від плану), що істотно відстає від торішніх 1,428 млн га (93% від підсумкової площі). А в разі різкого настання тепла, що дуже ймовірно, за словами Сич, сприятливі терміни сівби для ярого ячменю закінчаться дуже швидко.

«По сої ймовірне скорочення площ на 100-150 тис. га - до 1,8 млн га, а урожай становитиме близько 3,6,-3,7 млн тонн», - сказала аналітик.

За словами Сич, посівні площі під кукурудзою залишаться на рівні минулого року, але не виключається їх розширення до 4,6 млн га. Вона зазначила, що розширення площ можливе у випадку, якщо потрібно буде компенсувати скорочення посівів ячменю і якщо кукурудза витримає конкуренцію з соняшником, як в плані рентабельності, так і в плані посухостійкості.

«Урожай кукурудзи ми очікуємо на рівні 26 млн тонн – це при минулорічному рівні посівів, якщо ж аграрії перевиконають план і посіють 4,6 млн га, а також при позитивному погодному сценарії, урожай кукурудзи може зрости до 28 млн тонн», - сказала вона.

За словами аналітика, посіви пшениці збільшилися до 6,45 млн га проти 6,3 млн га у минулому році, що дає всі підстави очікувати врожай не нижче минулого року, оскільки зимівля пройшла добре, загибель рослин низька і є передумови для отримання хорошої врожайності.

"Посів соняшнику очікуємо на рівні минулого року, але не виключаємо розширення площ до 6,6 млн тонн. Урожай може зрости до 14,2-14,5 млн тонн, - сказала Сич. - Посіви ріпаку в Україні також були збільшені. Загибель ріпаку низька, умови зимівлі були хороші, стан посівів зараз найкращий за останні 4 роки. Урожай можна очікувати на рівні 2,4-2,5 млн тонн."

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, 2 квітня в Україні стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року – 27,2 млн га.

Під урожай озимих 2017 року аграрії засіяли зерновими 14,3 млн га (включаючи 7,3 млн га під озимими). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становила 26,9 млн га, що на 152 тис. га більше показника 2016 року.