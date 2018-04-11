Який урожай зернових чекає Україну: прогнози експерта

Урожай зернових в Україні цього року прогнозується на рівні 62-63 млн тонн.

Загальний урожай зернових культур в Україні в 2018 році очікується на рівні 62-63 млн тонн, повідомив гендиректор консалтингового агентства "Украгроконсалт" Сергій Феофілов на прес-конференції.

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«За нашими оцінками, загальний урожай зернових (валовий збір) у цьому році буде на рівні 62-63 млн тонн. Це включає і кукурудзу, і пшеницю, і ячмінь», - сказав Феофілов.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 млн т.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт зернових культур з України в поточному маркетинговому році (МР, липень 2017 - червень 2018) очікується на рівні 41 млн тонн.

Аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.