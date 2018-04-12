Ціна на український ячмінь зросла до рекорду з кінця 2014 року

Вартість ячменю зросла більш ніж на чверть - до 208-218 дол.

Станом на 4 квітня поточного року вартість українського ячменю у глибоководних портах України на умовах поставки FOB зросла до 208-218 дол. за тонну, що на 27% перевищує рівень цін на аналогічну дату минулого року.

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Про це повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Відзначається, що така вартість на вітчизняну зернову культуру стала рекордною з кінця 2014 року.

"Ключовим фактором впевненого зростання цін на ячмінь за останні кілька місяців став нестабільний попит з боку Саудівської Аравії, яка є ключовим імпортером цієї зернової культури в світі. У 2017 році Україна відвантажила в цю країну 2,07 млн тонн ячменю, що становило 57% загального обсягу експорту", - процитувала прес-служба аналітика ринку зернових і олійних культур УКАБ Ольгу Харабару.

При цьому, за даними асоціації, в 2018 році попит з Саудівської Аравії не має сталого характеру - тендери на закупівлю проводяться нечасто, проте обсяги досить значні. На останньому тендері Зернова організація Саудівської Аравії (SAGO) оголосила про закупівлю 1 млн тонн ячменю, на попередньому було закуплено 0,96 млн тонн.

Відзначається також, що напружений світовий баланс ще на початку маркетингового року підтримував зростання вартості ячменю - світове виробництво скоротилося в 2017/2018 маркетинговому році до 142,4 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше показника минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, 2 квітня в Україні стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року – 27,2 млн га.

За прогнозами консалтингового агентства "Украгроконсалт", українські аграрії у зв'язку з пізнім початком весняної посівної кампанії скоротять посіви ячменю приблизно на 5% - до 2,4 млн га.

В даний час сівбу ярого ячменю під урожай 2018 року істотно посунуть за термінами. Зокрема, станом на 10 квітня яровим ячменем засіяно тільки 241 тис. га (15% від плану), що істотно відстає від торішніх 1,428 млн га (93% від підсумкової площі).