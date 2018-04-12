Кабмін з 1 липня змінює маркування тютюнових виробів

Державній фіскальній службі доручено до 25 червня забезпечити виготовлення марок акцизного податку нового зразка, а також їх продаж у встановленому порядку.

Кабінет міністрів України затвердив введення з 1 липня 2018 року нових зразків акцизних марок для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром і без фільтра, цигарок).

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Про це йдеться в тексті постанови уряду від 4 квітня 2018 року.

Згідно з постановою, Державної фіскальної службі доручено до 25 червня забезпечити виготовлення марок акцизного податку нового зразка, а також їх продаж у встановленому порядку.

Постановою також вносяться деякі зміни до положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів від 27 грудня 2010 року.

Зокрема, зразки марок розробляються Міністерством фінансів спільно з Державною фіскальною службою, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції та затверджуються Кабінетом міністрів.

Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва випускається в зеленій кольоровій гамі; алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією вітчизняного виробництва – червоною; напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва – фіолетовий; напоїв, які є виноробною продукцією імпортного виробництва – помаранчевою.

Також наголошується, що марка для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром і без фільтра (цигарки) випускається в зеленій колірній гамі, для інших тютюнових виробів вітчизняного виробництва – помаранчевій, для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром і без фільтра (цигарки) – у синій, для інших тютюнових виробів імпортного виробництва – бордовій колірній гамі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, в Україні у 2017 році становив 92,1 мільярда штук, що на 6,2% менше, ніж в 2016 році.

Надходження від тютюнових акцизів в 2017 році, за даними Державної казначейської служби України, становили 39,9 мільярда гривень, що на 6,7 мільярда гривень, або на 20% більше, ніж в 2016 році, в зв'язку з 40%-ним підвищенням специфічного акцизу на тютюнові вироби з 1 січня 2017 року.