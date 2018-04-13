Українські аграрії почали сівбу соняшнику

Цукровий буряк посіяно на площі 39 тисяч га (13% прогнозу).

Станом на 13 квітня в 8 областях України розпочато сівбу соняшнику, який проведено вже на площі 91 тисяча га, що становить 2% з прогнозних 5,58 мільйона га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Відзначається, що з технічних культур також посіяно 39 тисяч га (13%) цукрових буряків.

"Триває сівба ранніх ярих зернових і зернобобових, він проведений на площі 936 тисяч га (39% до прогнозу). Зокрема, вже посіяно ярий ячмінь - 625 тисяч га (39%), овес - 43 тисячі га (21%), пшениця - 53 тисячі га (29%), горох - 215 тисяч га (52%)", - йдеться в повідомленні.

Підживлення озимих культур на зерно проведена на площі 6,1 мільйона га (84% до прогнозу), крім того, озимий ріпак - 889 тисяч га, або 88%. У 9 областях завершено підживлення озимих зернових.

"За попередніми даними регіонів, посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2018 року очікується в межах 27,2 мільйона га, або на рівні 2017 року. Зернові культури прогнозується посіяти на площі 14,6 мільйона га, або 54% в структурі посівних площ, що відповідає нормативам оптимального співвідношення культур у сівозмінах", - відзначили в прес-службі.

Посів ярих зернових культур прогнозується на площі 7,4 мільйона га, в тому числі ранніх ярих зернових - 2,4 мільйона га. При цьому структура зернового клину під урожай-2018 може коригуватися в залежності від умов перезимівлі озимих культур за рахунок оптимізації площ ярих зернових культур, зокрема, кукурудзи на зерно та пізніх круп'яних культур.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, 2 квітня в Україні стартував весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року – 27,2 мільйона га.

За прогнозами консалтингового агентства "Украгроконсалт", українські аграрії у зв'язку з пізнім початком весняної посівної кампанії скоротять посіви ячменю приблизно на 5% - до 2,4 мільйона га.

Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисяч га більше показника 2016 року.