Депутати домагаються повернення ПДВ при експорті олійних лише для великих агрохолдингів - експерт

За словами експерта, цей законопроект був зареєстрований незаконно, і Всеукраїнська аграрна асоціація має намір вимагати зняття його з реєстрації.

Народні депутати, які спромоглися разом з бюджетом незаконно прийняти норму про невідшкодування ПДВ при експорті олійних, розробили новий законопроект, який передбачає повернення відшкодування ПДВ лише для великих агрохолдингів.

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Про це повідомив УНІАН заступник голови Всеукраїнського аграрного ради (ВАС) Михайло Соколов.

За словами Соколова, проект закону про повернення відшкодування ПДВ при експорті олійних для великих холдингів №7403-д був зареєстрований незаконно і порушує права дрібних фермерів.

"Цей проект закону передбачає наступне: давайте ми все-таки будемо відшкодовувати ПДВ, але тільки якщо експортуватиме сам сільгосптоваровиробник. Що це означає? Хто такий сільгосптоваровиробник, який експортує? Це великі компанії, ті ж холдинги. Тобто ті холдинги, які зараз володіють переробними потужностями, вони свою сою зможуть експортувати без жодних проблем з відшкодуванням ПДВ, а маленькі підприємства як не могли, так і не зможуть. І будуть змушені продавати холдингам свою продукцію, але вже за заниженою ціною. Ці великі компанії будуть переробляти і знову ж експортувати з відшкодуванням ПДВ. Грубо кажучи, весь банкет за рахунок малих фермерів", - сказав експерт.

Він повідомив, що ВАС має намір звернутися до голови Верховної Ради Андрію Парубію з проханням зняти цей проект закону з реєстрації, оскільки раніше був зареєстрований і внесений до порядку денного проект закону №7304-2, яким повертається відшкодування ПДВ при експорті олійних культур для всіх підприємств.

"Зараз податковий комітет зареєстрував, причому з порушенням регламенту, законопроект 7403-д, який взагалі не міг бути зареєстрований. Ми в зв'язку з цим будемо подавати відповідний лист на ім'я голови Верховної Ради про те, що йому необхідно виконувати свої обов'язки - забезпечувати та організовувати роботу Верховної Ради і не допускати таких законопроектів, які за регламентом зареєстровані бути не можуть", - зазначив Соколов.

За його словами, згідно з регламентом, доопрацьований законопроект може бути зареєстрований лише в тому випадку, якщо Верховна Рада прийняла рішення відправити законопроект на повторне перше читання, але цього не було.

Він також повідомив, що ВАС буде продовжувати домагатися прийняття законопроекту №7304-2, який скасовує норму про невідшкодування ПДВ при експорті олійних для всіх підприємств.

"Ситуація виглядає наступним чином: законопроект зареєстрований і внесений до порядку денного Верховної Ради. Проблема не в Раді – проблема в голові Верховної Ради, тому що він ставить ці поправки на кінець дня, коли в залі вже немає депутатів. Відповідно, голосів законопроект не набирає... Ми будемо вимагати, щоб наш законопроект поставили на розгляд у такий час, коли депутати є", - підкреслив Соколов.

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Як повідомляв УНІАН, за словами народного депутата від фракції "Самопоміч", члена Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Івана Мірошниченко, збитки виробників олійних культур після скасування відшкодування ПДВ при експорті технічних олійних культур - сої, ріпаку та соняшнику - складуть близько 10-12 мільярдів гривень щорічно.

7 грудня 2017 року Верховна Рада проголосувала за скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур з 1 березня 2018 року, що обурило українських фермерів.

На думку найбільших аграрних асоціацій, відповідна ініціатива була запропонована в інтересах великих олігархічних компаній, таких як агрохолдинг "Кернел", що підконтрольний українському бізнесмену Андрію Веревському, які володіють більшістю олієекстракційних заводів, оскільки виробники олійних будуть змушені знижувати закупівельні ціни на ці культури, а переробники зможуть закуповувати їх за заниженою ціною.

На знак протесту проти ухваленого парламентом рішення про скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних українські аграрії 18 грудня перекрили автомагістралі в Черкаській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Того ж дня Адміністрація президента України повідомила, що голова держави поділяє стурбованість аграріїв за скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних. Прес-служба Адміністрації президента зазначила, що таке рішення парламенту суперечить міжнародним зобов'язанням України, які наша країна взяла на себе при вступі до Світової організації торгівлі і при підписанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

21 грудня 2017 року Верховна Рада України відтермінувала введення норми, що передбачає скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість при експорті ріпаку, до 1 січня 2020 року, при експорті сої – до 1 вересня 2018 року.