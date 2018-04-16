В Україні після свят різко подешевшали овочі

Вартість окремих овочів знизилася на 15-25%.

Овочі борщового набору в Україні різко подешевшали.

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Про це йдеться а сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

Після Великодніх свят найбільше, приблизно на чверть, впала у ціні капуста. На 20% здешевшала морква, а на 15% - буряк.

Експерти пояснюють такі цінові зміни кількома факторами, насамперед завищенням вартості продуктів напередодні свят та збільшенням імпорту овочів. Окрім того, аграрії хочуть реалізувати овочі, що лишилися на складах, і розпочати весняні роботи на полях.

Водночас, у березні в Україні подорожчав хліб. Ціни на головний продукт зросли в середньому на один відсоток, повідомляє Державна служба статистики. Пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку подорожчав приблизно на 30 копійок. На стільки ж зросла ціна на житній хліб. А батон подорожчав приблизно на 10 копійок.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становила 13,2%, сповільнившись порівняно з 14% в лютому.

Порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни в Україні зросли на 1,1%, до грудня 2017 року - на 3,5%.

За інформацією Держстату, найбільше зростання цін у річному вираженні зафіксовано на яйця - 61,7%, утримання будинків і прибудинкових територій - 48,1%, фрукти - 40,6%, м'ясо і м'ясопродукти - 25,9%, овочі - 25, 6%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на одяг і взуття - 9,6%, овочі - 5%, залізничний пасажирський транспорт - 3,3%, фрукти - 3%, рибу - 1,6%.

Зниження цін у річному вираженні зафіксоване тільки на цукор, до попереднього місяця - на молоко, яйця, цукор, паливо і олії.