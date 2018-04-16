Аграрії нарощують експорт: топ-5 покупців української продукції

Найбільшим імпортером української аграрної та харчової продукції у січні-лютому стала Індія.

За січень-лютий поточного року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу становив 3,7 млрд дол., з яких 2,8 млрд дол. припадає на експорт українських аграрних і харчових продуктів.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України з посиланням на заступника Мінагропроду з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

«За перші два місяці поточного року український аграрний експорт збільшився на 102,1 млн дол. порівняно з відповідним періодом 2017 року і становив 2,8 млрд дол. Нашими традиційними лідерами експорту залишаються зернові культури з часткою 35,3%, олія - 24,1% і насіння олійних культур - 12%», - зазначила заступник міністра.

За словами Трофімцевої, за цей період помітно зріс експорт українського м'яса птиці - на 29 млн дол., яєць - на 11,4 млн дол., вершкового масла - на 20 млн дол., шоколаду - на 7,5 млн дол., виноградних вин - на 6,1 млн дол.

«Важливо відзначити, що експорт української продукції до ЄС за цей період збільшився на 28,1%, або на 224,7 млн дол., і досяг 1,025 млрд дол. Таким чином, на даний момент на ЄС припадає 36,5% нашого аграрного експорту», - зазначила Трофімцева.

Вона додала, що найбільшим імпортером української аграрної та харчової продукції у січні-лютому 2018 року стала Індія, куди експортовано продукції на 335,9 млн дол. Також до п'ятірки країн-найбільших покупців увійшли Іспанія – 201,1 млн дол., Нідерланди - 199,3 млн дол., Єгипет – 189,6 млн дол. та Італія – 185,6 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становила понад 17,9 млрд дол. Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце займають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.