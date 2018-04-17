Україна за анексії Криму в 2,5 раза скоротила вилов риби та морепродуктів

Україна протягом останніх трьох років офіційно виловлює і вирощує близько 90 тисяч тонн риби і морепродуктів, тоді як до анексії Криму показник становив 220 тисяч тонн.

Україна після анексії Криму Росією скоротила обсяги офіційно виловленої і вирощеної риби і морепродуктів з 220 до 90 тисяч тонн на рік.

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Про це повідомив під час прес-конференції генеральний директор Асоціації українських імпортерів риби і морепродуктів Дмитро Загуменний.

"У нас останні три роки офіційний вилов і обсяг вирощеної риби становить близько 90 тисяч тонн. Якщо імпорт 300-320 тисяч тонн, то власна риба - 90 тисяч тонн. До 2013 року показник був близько 220 тисяч тонн на рік. Дуже багато підприємств, які займалися промислом, знаходилися в Криму. Зараз, як ви самі знаєте, українські компанії у Криму нічого не виловлюють", - сказав він.

Також Загуменний підкреслив, що в останні три роки спостерігається збільшення імпорту риби та морепродуктів в Україну, однак це є лише відновленням ринку, а не реальним зростанням.

"У нас була дуже серйозна девальвація національної валюти в 2014-2015 роках. Оскільки рибна продукція в основному є імпортної та купується за валюту, безумовно, девальвація призвела до того, що багато людей просто відмовилися від споживання риби і морепродуктів або ж перейшли у більш доступний сегмент", - сказав він, додавши, що найбільшими імпортерами цієї продукції є Норвегія, Ісландія та США.

За словами Загуменного, в середньому кожен українець споживає від 9 до 14 кілограм риби на рік, чого, судячи з інформації Міжнародної організації охорони здоров'я, недостатньо для підтримки здоров'я, оскільки показник має становити 20 кілограм.

Як додав фахівець відділу сільського господарства посольства США в Україні Олександр Тарасевич, в цьому році показник споживання риби і морепродуктів одним українцем складе близько 11,5 кілограма, причому країна поступово рухається до повернення на колишні позиції.

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"В принципі, повернутися на ті показники, які були в Україні в більш сприятливі в економічному сенсі часи, коли ми споживали 13-15 кілограмів, я думаю, цілком можливо, ми поступово туди рухаємося, але дуже сильно прив'язані до доходу на душу населення", - сказав він.

Також Тарасевич зазначив, що до 2000-х років США практично не імпортували до України рибу і морепродукти, додавши, що спостерігається дуже жорстка прив'язка кількості завезеної продукції до доходу населення.

"Українці хотіли б споживати рибу, вони хочуть більше риби. Але дохід зріс – вони купили, дохід впав – скоротили, оскільки імпорт риби прив'язаний до валюти. Обидві великих економічні кризи, які у нас були, були пов'язані з величезною девальвацією. Риба дорожчає в 2-3 рази, звичайно, люди перестають її купувати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держрибагентства, у 2017 році в Україні виловлено 94,2 тисячі тонн риби та водних біоресурсів, що на 6,6% більше, ніж в 2016 році. Імпорт риби, рибопродуктів та інших водних біоресурсів в Україну минулого року зріс на 9,6% - до 327,8 тисячі тонн.