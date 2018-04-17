СБУ і Генпрокуратура знову прийшли з обшуками до Держрезерву

У Держрезерві заявили, що вважають обшук безпідставним.

Співробітники Служби безпеки України разом зі слідчими прокуратури міста Києва проводять обшук в центральному офісі Державного агентства резерву України та на підприємствах «Златодар» (Черкаська обл.) і «Хлібна база №85» (Харківська обл.) у зв'язку з розслідуванням переміщення зерна з Держрезерву з Харківської до Черкаської області.

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Про це написав голова Державного агентства резерву України Вадим Мосійчук на своїй сторінці в Facebook.

«Керуються перевіряючі рішенням Печерського суду про виїмку документів щодо переміщення зерна держрезерву з Харківської в Черкаську область. Головна причина цього полягає у знищенні Держрезервом, так званого «осиного гнізда» корупційних схем, напрацьованих роками на ДП «Хлібна база № 85», - написав Мосійчук.

За його словами, також сьогодні, 17 квітня, перший віце-прем'єр, міністр Мінекономрозвитку Степан Кубів підписав рішення про одночасну позапланову перевірку Держрезерву на предмет охорони держтаємниці за результатами перевірки СБУ.

"Офіційно заявляємо, що ми відкриті для об'єктивного розслідування і надамо всю необхідну документацію. Однак для більшої ясності картини, хочемо прояснити ситуацію, яка тягнеться з 2016 року. Дане кримінальне провадження було порушено за фактом можливого закладення в державний резерв неякісного литовського дизельного пального. Однак закупівля не відбулася, шкоди державним інтересам не завдано і ніяких державних коштів не було використано", - написав голова Держрезерву.

За його словами, слідчі Генпрокуратури України в рамках кримінального провадження починають розслідувати факти щодо можливого псування посадовими особами Держрезерву дизельного палива в кількості 18 тис. тонн, яке закладено в 2015 році «Вог Аеро Джет» на дострокове зберігання до держрезерву. Він зазначив, що якість дизпального було перевірено за всіма показниками і воно в повному обсязі відповідало вимогам.

Мосійчук повідомив, що для об'єктивності та неупередженості Держрезерв звертається до Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі, народних депутатів та Кабінету Міністрів України з проханням взяти під особистий контроль дане кримінальне провадження для недопущення порушення норм чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року співробітники Служби безпеки і Генеральної прокуратури провели обшуки в Державному агентстві резерву України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом нанесення державі 257 млн грн збитків при закупівлі дизельного палива.

У ГПУ повідомили, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Держрезерву, які завдали збитків державі в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Держрезерву, за попередньою змовою з посадовими особами одного з найбільших постачальників палива в Україні, під час формування запасів нафтопродуктів держави провели заздалегідь узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги на закупівлю за бюджетні кошти дизельного пального в кількості 17 тис. тонн на загальну суму 257 млн грн, що не відповідає вимогам державних стандартів України, а саме - термінам його зберігання. Таким чином, посадові особи завдали державі збитків в особливо великих розмірах.