Українські аграрії збільшили збір овочів

Українські аграрії на 1 листопада зібрали 23,7 млн тонн картоплі, що на 8,7% більше, ніж на аналогічну дату минулого року, повідомила Державна служба статистики.

Валовий збір овочів закритого ґрунту до зазначеної дати, за даними Держстату, збільшився порівняно з минулорічним показником на 3,2% - до 8,9 млн тонн.

Читайте такожРосія заборонила поставки овочів і фруктів з УкраїниЯк повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, урожай картоплі в Україні у 2013 році становив 22,1 млн тонн, що на 4,5% менше, ніж у 2012 році.

Урожай овочів закритого грунту минулого року скоротився на 2,6% - до 8,9 млн тонн.