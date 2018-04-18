Уряд відновив роботу антирейдерських аграрних штабів на період посівної

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що він повністю схвалює дії Національної поліції щодо запобігання рейдерству.

Кабінет міністрів України прийняв рішення відновити роботу антирейдерских аграрних штабів, які показали свою ефективність у період збирання врожаю минулого року.

Читайте такожЗемельний кадастр перевели на технологію блокчейн, яка унеможливить підтасовування даних

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Робота штабів запобігла десяткам рейдерських захоплень по всій країні, це підтверджують аграрні асоціації. Ситуація має рухатися далі, саме тому виникла ініціатива відновити роботу штабів по всій Україні, тому що почалася посівна кампанія», - сказав міністр юстиції Павло Петренко, представляючи проект рішення.

Петренко зазначив, що за 4 місяці роботи таких штабів у період збирання врожаю минулого року було розглянуто 500 звернень фермерів.

Своєю чергою прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що він повністю схвалює дії Національної поліції щодо запобігання рейдерству.

«Коли я бачив, що рейдери посягали на майно інших підприємців або фермерів, виїжджали на місце спецпідрозділу Нацполіції і просто цих злочинців укладали обличчям додолу, я вважав, що це найефективніший спосіб по наведенню порядку. Я хочу сьогодні висловити свою повну підтримку щодо дій Національної поліції. Я хочу сьогодні висловити свою повну підтримку з наведення порядку в країні і закликати продовжувати цю роботу Національної поліції. Якщо хтось підняв руку на чуже майно, його потрібно негайно затримати, а потім розбиратися, хто і в чому винен», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року Кабінет міністрів України прийняв рішення створити оперативні штаби в регіонах спільно з обласними державними адміністраціями, територіальними підрозділами МВС, Держгеокадастру, Мін'юсту, аграрними асоціаціями для недопущення незаконних захоплень врожаю і землі у фермерів.