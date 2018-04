Хомутиннік продав частину аграрних активів

Віталій Хомутиннік продав частину свого агробізнесу.

Антимонопольний комітет України дозволив компаніям UKROAGRO ALLIANCE LTD і KMA GROUP LTD придбати частку в статутному капіталі компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Сума угоди офіційно не розголошується, але, за оцінками аудиторської компанії Ernst & Young, могла становити понад 50 мільйонів доларів.

Кінцевим 100% власником компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD є інвестиційний фонд Віталія Хомутинніка.

Директор інвестиційного фонду "Каскад-Інвест" Анатолій Шахновський підтвердив факт продажу частини агробізнесу, але коментувати деталі угоди відмовився.

Земельний банк DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD знаходиться на території Дніпропетровської області і становить понад 50 тисяч гектар, а також елеватори з одночасним обсягом зберігання 80 тонн. Окрім цього, в активах компанії знаходився хлібобулочний комбінат виробничою потужністю 50 тонн хлібобулочних виробів в добу.