Хомутиннік продав частину аграрних активів

16:21, 18 квітня 2018
Агро
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Віталій Хомутинник / Фото vidrodzhennya.org.ua

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Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Сума угоди офіційно не розголошується, але, за оцінками аудиторської компанії Ernst & Young, могла становити понад 50 мільйонів доларів.

Кінцевим 100% власником компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD є інвестиційний фонд Віталія Хомутинніка.

Директор інвестиційного фонду "Каскад-Інвест" Анатолій Шахновський підтвердив факт продажу частини агробізнесу, але коментувати деталі угоди відмовився.

Земельний банк DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD знаходиться на території Дніпропетровської області і становить понад 50 тисяч гектар, а також елеватори з одночасним обсягом зберігання 80 тонн. Окрім цього, в активах компанії знаходився хлібобулочний комбінат виробничою потужністю 50 тонн хлібобулочних виробів в добу.

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Теги: #Хомутиннік