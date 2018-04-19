Україна вичерпала шість квот на безмитний експорт аграрної продукції до Євросоюзу

До переліку закритих квот увійшли мед, солод і пшенична клейковина, оброблені томати, виноградний та яблучний соки, а також пшениця та кукурудза.

Станом на 17 квітня, Україна вичерпала шість квот на безмитний експорт аграрної продукції в рамках зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

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Про це повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Повідомляється, що у перелік закритих квот увійшли мед, солод і пшенична клейковина, оброблені томати, виноградний та яблучний соки, а також пшениця та кукурудза.

У прес-службі додали, що Україна також використовувала другу квартальну квоту на експорт м'яса птиці і піврічну - на вершкове масло. Серед додаткових квот, виділених у кінці минулого року, також вже закриті чотири: на мед, оброблені томати, пшеницю і кукурудзу. На 95% вичерпані обсяги безмитних поставок на крупи і борошно», - йдеться в повідомленні.

«Цього року відбулося пожвавлення темпів закриття квот, адже станом на аналогічну дату 2017 року квоти на обсяг пшениці ще не були вичерпані, а квота на солод і пшеничну клейковину взагалі за минулий рік залишилася невикористаною. Те, що, крім шести основних квот, закриті ще чотири додаткових, - свідчить про активізацію торговельних відносин з ЄС», - процитувала прес-служба аналітика зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією УКАБ Дарину Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня 2017 року.

За даними Мінагропроду, за січень-лютий поточного року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу України становив 3,7 млрд дол., з яких 2,8 млрд дол. припадає на експорт українських аграрних і харчових продуктів.

Експорт української продукції до ЄС за цей період збільшився на 28,1%, або на 224,7 млн дол., і досяг 1,025 млрд дол. Таким чином, на даний момент на ЄС припадає 36,5% нашого аграрного експорту.