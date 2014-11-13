Росія заборонила ввезення сироподібних продуктів з України

Росія заборонила ввезення сироподібних продуктів виробництва України через «порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів і законодавства у галузі санітарно-епідеміологічного благополуччя населення».

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі РФ з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспрживнагляд).

«Росспрживнагляд» повідомляє, що при здійсненні державного нагляду під час дослідження сироподібних продуктів (продукт бутербродний, напівфабрикат продукту бутербродного, продукт на маргариновій основі твердий) виробництва України, що надходять на територію Російської Федерації під кодами ТН ЗЕД 1516 і 1517, виявлено численні порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів і законодавства у галузі санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», - йдеться в повідомленні.

Так, при дослідженні продукту бутербродного «Купецький» виявлено наявність жирів тваринного походження, при декларуванні виробником 100% заміни в продукті молочного жиру на рослинний. Окрім цього, нібито продукт на маргариновій основі твердий «Столовий» не відповідав нормативним вимогам за вмістом трансизомерів ненасичених жирних кислот.

У російському відомстві стверджують, що маркування напівфабрикату продукту бутербродного «Монастирський двір» не відповідало вимогам технічного регламенту Митного союзу ТР МС 022/2011. «Технічний регламент Митного союзу. Харчова продукція в частині її маркування», продукт містив харчову добавку, не дозволену для використання даного виду продукту.

Читайте такожДержветфітослужба України викрила Россільгоспнагляд у брехні«Враховуючи викладене, «Росспрживнагляд» призупинив з 13.11.2014 ввезення на територію Російської Федерації сироподібних продуктів виробництва України (коди ТН ЗЕД 1516 і 1517). Відповідну інформацію направлено до Федеральної митної служби і управління Росспрживнагляду по суб'єктах Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, разом з агресією російських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Роспоживнагляд з початку цього року посилили тиск на українських експортерів. На сьогодні до РФ заборонено ввезення української молочної продукції, свинини і продуктів з неї, картоплі, ряду іншої рослинницької продукції, істотно обмежено постачання м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції та рибних консервів, соків, алкоголю і пива.

13 жовтня Роспоживнагляд заборонив ввезення до РФ сирних продуктів з України у зв'язку з порушенням українськими виробниками законодавства у сфері захисту прав споживачів.