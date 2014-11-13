Медведєв визнав, що заходи у відповідь на санкції негативно позначилися на Росії

Відповідні заходи Росії на санкції Заходу мають як позитивні, так і негативні наслідки для російської економіки, так як повністю замістити імпорт поки не вдалося. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає РІА "Новости".

"У цих заходів є і свої певні наслідки. Не всі з них, напевно, позитивні, тому що ми не можемо моментально замінити весь сегмент, який виявився вийметим в результаті прийняття відомих рішень державних. Але є і позитивна сторона: дійсно, наші люди починають звикати до того, що значну частину продовольчих товарів складають наші товари", - сказав Медведєв.

Читайте такожЄС готує різні варіанти майбутніх санкцій проти РФ«Далеко не всім західним виробникам вдасться повернути свої товари на російські прилавки після скасування захисних заходів», - додав прем'єр РФ.