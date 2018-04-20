В Асоціації «Укртютюн» закликали не протиставляти «національних» і «міжнародних» виробників сигарет

В асоціації також нагадали, що її члени – найбільші інвестори України.

50,4 млрд. гривень чи 6% усіх податкових платежів в Україні в 2017 р. забезпечили чотири найбільші тютюнові компанії – члени Асоціації «Укртютюн». Таку інформацію оприлюднила голова Асоціації «Укртютюн» Валентина Хоменко.

Незважаючи на те, що за останні роки обсяги виробництва тютюнових виробів зменшуються, обсяг сплачених податків зріс. Чотири компанії-члена Асоціації «Укртютюн» входять до десятки найбільших платників податків України.

«Останнім часом в ЗМІ з’явилися публікації, які протиставляють «національних» і «міжнародних» виробників в Україні. Асоціація «Укртютюн» наголошує, що компанії-члени Асоціації – це підприємства-виробники, які працюють саме в Україні, забезпечуючи якісними робочими місцями більше 3 тис. українців в усіх областях України», - заявила Валентина Хоменко.

Також в Асоціації нагадали, що її члени – серед найбільших інвесторів України.

«Компанії-члени Асоціації «Укртютюн» сплатили більше 200 млрд. грн. податків за останні 5 років і інвестували більше 1,3 млрд. доларів у сучасне виробництво і системи дистрибуції», - нагадала Валентина Хоменко.

Голова Асоціації підкреслила, що компанії, які входять до «Укртютюну», є надійними партнерами українського уряду і держави. Зокрема, нещодавно Асоціація підписала з Державною фіскальною службою Меморандум про співпрацю – зокрема в сфері боротьби із нелегальним обігом тютюнових виробів.

Також компанії-члени Асоціації «Укртютюн» за минулий рік здійснили великі експортні поставки тютюнових виробів з України – загалом майже на 300 млн. грн.