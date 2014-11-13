Польські виробники курятини бояться конкуренції з України - ЗМІ

Українські виробники курятини можуть скласти серйозну конкуренцію для польських, які вже почали боятися за свою частку на ринку за значно менших цін і більших можливостей щодо виробництва, якими володіє Україна, пише польська Puls Biznesu.

"Філе курятини (з України) без мита коштує близько 6 злотих за кілограм, з митом - близько 10 злотих. У Польщі вартість виробництва становить 12 злотих (1 дол. = 3,4 злотих)", - повідомив виданню глава одного з найбільших виробників курятини в Польщі - групи Konspol, Казімєж Пазган.

За даними PricewaterhouseCoopers, які наводить газета, Україна щорічно може постачати на ринок Європейського Союзу 36 тис. тонн курятини.

Крім менших цін, виробники в Україні володіють дуже великими потужностями з виробництва. Газета зазначає, що тільки одна фабрика біля Києва - найбільша в Європі - може виробляти щорічно 600 тис. тонн курятини, тоді як у всій Польщі виробляється 1,8 млн тонн курятини на рік.

Читайте такожРада ЄС остаточно продовжила торговельні преференції УкраїніЕксперти наголошують, що позицію українських виробників посилює значна девальвація гривні, яка на цьому тижні впала до близько 16 гривень із 8,5 гривень за долар на початку поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року Україна підписала з Європейським союзом Угоду про створення зони вільної торгівлі, яка є частиною договору про асоціацію з ЄС, укладеного в березні поточного року.

Через тиск Росії Україна і ЄС відклали набуття чинності положень договору про вільну торгівлю до 2016 року, але ЄС зберіг раніше надані українській стороні торговельні преференції.