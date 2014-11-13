Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 7,5%

Згідно з повідомленням, зростання виробництва у сільгосппідприємствах за звітний період склало 12,6%, у домогосподарствах - 2,3%.

Водночас у жовтні обсяги сільгоспвиробництва у країні впали порівняно із жовтнем минулого року і вереснем поточного на 21,5% і 35% відповідно.

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Також повідомлялося, що обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2013 році зросли порівняно із 2012 роком на 13,3%. Причому зростання виробництва у сільгосппідприємствах склало 20,8%, а в господарствах населення - 5,5%.