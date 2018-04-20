Служба із захисту прав споживачів відзвітувала про перевірки за рік – виявила порушення в 40% випадків

У 2017 році служба провела перевірки 4873 суб'єктів господарювання, виявивши порушення у 1984 з них.

Державна служба з безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів (Держпродспоживслужба) у 2017 році провела перевірки 4873 суб'єктів господарювання, виявивши порушення у 1984 з них, тобто, у 40% випадків.

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Про це під час форуму з питань захисту прав споживачів повідомив начальник відділу департаменту захисту споживачів Держпродспоживслужби Олег Кобельков.

За його словами, найбільше порушень зафіксовано в Сумській (97% випадків перевірок), Рівненській (92%) і Чернівецькій (80%) областях, тоді як у Києві цей показник становив 9%.

Що стосується самих порушень, то найпоширенішими є відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію - 74,8% випадків. Ще 17,2% порушень - реалізація товару з вичерпаним терміном придатності. Серед інших поширених порушень - відмова споживачеві в реалізації його законних прав, виготовлення і реалізація продукції, яка не відповідає нормативно-правовим нормам, реалізація забороненої продукції, порушення умов договору між споживачем і виконавцем послуг.

Кобельков додав, що торік Держпродспоживслужба перевірила товари і послуги вартістю 55,17 млн грн, запобігши придбанню і використанню неякісних товарів, робіт і послуг на суму 8,97 млн грн.

За його словами, однією з головних перешкод у діяльності служби є недосконале законодавство.

«Проблема всього законодавства щодо захисту прав споживачів, зокрема, в недосконалості контролю. Відсутня нормальна правова база для реалізації норм законодавства», - сказав він.

Як приклад Кобельков навів закон про захист прав споживачів, згідно з яким співробітники Держпродспоживслужби можуть перевіряти маркування харчових продуктів, проте в правилах перевірки харчової продукції про цей орган не сказано ні слова.

«Як ми можемо перевірити маркування харчових продуктів, якщо ми не маємо права взагалі перевіряти харчову продукцію?», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня цього року набув чинності закон, яким упроваджується нова система контролю якості і безпеки харчових продуктів, кормів і побічних продуктів тваринного походження.

Закон передбачає перевірку інспекторами підприємств без попередження наперед, крім аудиту системи НАССР. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше, ніж за три робочих дні до здійснення такого заходу.

Перевірки стануть ризик-орієнтованими, а їх періодичність буде достатньою для досягнення цілей цього закону - підвищення безпеки продуктів. Таким чином, відповідно до закону, підприємства будуть перевіряти залежно від ступеня ризику для життя і здоров'я людей.

Законом передбачено, що інспектори Держпродспоживслужби повинні здійснювати перевірки відповідно до акта перевірки. Цей документ має містити вичерпну інформацію про кількість питань для перевірки, і має бути публічним.

Передбачається відеофіксація інспекторами заходів контролю без згоди суб'єктів господарювання. При цьому право проводити відеофіксацію має і сам суб'єкт господарювання. Така норма дозволяє зробить процес перевірок прозорішим.