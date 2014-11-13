Європейські ветеринари приїдуть перевірити українську систему контролю якості молочної продукції

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час міжнародного конгресу «Аграрний олімп» повідомив заступник міністра аграрної політики і продовольства України Андрій Дикун.

«26 листопада приїжджає другий раунд європейської інспекції... Вони приїдуть спілкуватися з нашими Мінекономіки, МінАПК, Держветфітослужбою. Вони хочуть подивитися, як у нас виконуються закони, зрозуміти, як працює наша система контролю безпеки харчових продуктів», - сказав Дикун.

Читайте такожМолочна продукція українських виробників безпечна для споживання – дослідження

За його словами, це буде та сама місія, яка у жовтні проінспектувала 5 українських молокозаводів на предмет їх відповідності стандартам ЄС.

«Вони подивилися підприємства, наступне, що вони хочуть - це поговорити про нашу систему контролю», - сказав заступник міністра.

Причому Дикун зазначив, що рішення європейських фахівців приїхати для вивчення системи контролю може свідчити про те, що результати жовтневої перевірки будуть позитивними і Україна отримає право постачати молочні продукти на ринок ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня - 3 жовтня європейські фахівці провели інспекцію низки українських молокопереробних підприємств на відповідність стандартам Європейського Союзу, що у випадку позитивного вирішення місії дозволить їм надалі почати експорт своєї продукції до ЄС.

16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачає двостороннє зняття торговельних мит у рамках визначених квот або без них. Тим не менше, українська сторона до 2016 року не буде обнуляти мита для європейських товарів, тоді як ЄС ввів торгові преференції для України вже від кінця квітня цього року. Водночас експортувати свою продукцію до ЄС має можливість обмежена кількість сільськогосподарських підприємств України.