На Харківщині згоріла птахоферма: загинули близько 1000 курчат

До гасіння пожежі додатково було залучено 3 трактори з ємностями для підвозу води.

Вночі на сільськогосподарському підприємстві «Надія» в селі Гришевка Харківської області сталася пожежа.

Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Харківській області.

По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горять дерев'яні конструкції даху господарської будівлі. До гасіння пожежі додатково було залучено 3 трактори з ємностями для підвозу води.

В результаті пожежі загинуло близько 1000 курчат.

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Силами підрозділів ДСНС були врятовані 2 одиниці техніки, а саме вантажний автомобіль ГАЗ-53 і МТЗ — 80. Крім того, рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на поруч розташовану господарську будівлю.

Пожежу локалізовано о 23:52 і повністю ліквідована о 03:20. Передбачувана причина пожежі — коротке замикання електромережі.