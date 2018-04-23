Україна збільшила експорт плодів і ягід майже на 70%

Імпорт плодово-ягідної продукції становить 143 мільйона доларів.

Українські аграрії у січні-березні 2018 року збільшили експорт плодів і ягід на 68% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 57 мільйонів доларів.

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Про це повідомила прес-служба асоціації "Укрсадпром".

"Головними продуктами в товарній структурі вітчизняних поставок за кордон поточного року стали волоські горіхи (42 мільйона доларів), заморожені ягоди (10 мільйонів доларів), а також яблука і груші (5 мільйонів доларів)", - зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що з перерахованих груп продукції зменшення кількісних і вартісних обсягів експорту зафіксовано лише у заморожених ягід. Обсяг вивезених з України волоських горіхів у першому кварталі цього року зріс з 7 до 13 тисяч тонн, а яблук і груш - з 6 до 14 тисяч тонн.

За інформацією прес-служби, найбільшим попитом вітчизняна продукція садівництва як і раніше користується в країнах Європейського Союзу, забезпечуючи близько 60% доходів українських експортерів. Основні закупівлі плодів і ягід з України в січні-березні цього року здійснили Франція (на суму 6,9 мільйона доларів), Туреччина (6,5 мільйона доларів), Польща (4 мільйони доларів), Білорусь (3,7 мільйона доларів), Греція (3,5 мільйона доларів), Німеччина (2,8 мільйона доларів) та Нідерланди (2,7 мільйона доларів).

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"Разом з тим, імпорт плодово-ягідної продукції в Україну в січні-березні 2018 становить 143 мільйони доларів, однак він переважно формується за рахунок екзотичних фруктів (цитрусових, бананів та ін). Якщо враховувати лише традиційні для України плоди і ягоди, то загальне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі для нас дорівнює 40 мільйонам доларів. Зазначимо наше позитивне сальдо в торгівлі насінними плодами, яке в останні роки було негативним", - повідомила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становить понад 17,9 мільярда доларів. Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.

У січні-лютому поточного року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу становив 3,7 мільярда доларів, з яких 2,8 мільярда доларів припадає на експорт українських аграрних і харчових продуктів.

Експорт української продукції до ЄС за цей період збільшився на 28,1%, або на 224,7 мільйона доларів, і досяг 1,025 мільярда доларів. Таким чином, на даний момент на ЄС припадає 36,5% нашого аграрного експорту.