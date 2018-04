Хомутиннік продав ще один хлібокомбінат

Інвестфонд "Каскад-Інвест" продав 51% акцій ПАТ "Конотопський хлібокомбінат".

Інвестиційний фонд "Каскад-Інвест", бенефіціаром якого є Віталій Хомутиннік, продав 51% акцій ПАТ "Конотопський хлібокомбінат".

Цю інформацію підтвердив голова Наглядової ради інвестфонду "Каскад-Інвест" Анатолій Шахновський, передає РБК-Україна.

Він також уточнив, що "Каскад-Інвест" володів Конотопським хлібокомбінатом з 2008 року.

Контрольний пакет конотопського підприємства, виручка якого становить 28 млн грн на рік, викупив Володимир Фомінов. Він очолює конотопське ТОВ "Біоконцепт".

Раніше Антимонопольний комітет України дав згоду інвестфонду Віталія Хомутинніка на продаж Дніпровського хлібокомбінату. Компанії UKROAGRO ALLIANCE LTD і KMA GROUP LTD придбали частку в статутному капіталі компанії DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD.