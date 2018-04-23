Порошенко дозволив місцевій владі забороняти продаж алкоголю вночі

Законом також встановлюється адміністративна відповідальність за торгівлю алкогольними напоями в нічний час.

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових" (реєстраційний номер 3149).

Як зазначається в картці законопроекту на сайті Верховної Ради, закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 23 квітня.

У законі йдеться, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня ВР ухвалила закон, який надає право органам місцевого самоврядування встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв у нічний час, а також дозволяє штрафувати торговельні заклади в зв'язку з порушенням правил продажу алкоголю.

За ухвалення закону проголосували 230 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначив, представляючи законопроект, народний депутат від фракції "Народний фронт" Ігор Васюник, щороку в Україні через алкоголізм помирає понад 40 тис. осіб. За даними Всесвітньої організації здоров'я, Україна за рівнем вживання алкоголю по сідає 6 місце в світі. Також невтішна ситуація з вживанням алкоголю серед підлітків – більш як 83% з них вже мали досвід вживання спиртних напоїв. У ході опитування майже 35% підлітків зазначили, що їм легко або дуже легко придбати алкогольні напої.

За його словами, саме тому необхідно запровадити обмеження на продаж в Україні алкогольних напоїв.

"Обмеження і заборони, які діють в Україні зараз, є недостатніми, органи місцевого самоврядування вже заповаджували заборону на продаж алкоголю в нічний час, однак через прогалини в законодавстві відповідні рішення місцевих рад часто скасовувалися в судовому порядку", - зазначив він.

За словами Васюника, законопроект пропонує надати повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати заборону щодо продажу алкогольних напоїв у нічний час, крім закладів ресторанного господарства.

Також законопроект передбачає встановлення адміністративної відповідальності за торгівлю алкогольними напоями в нічний час. "Цей закон не несе прямої заборони на продаж, він лише надає право органам місцевого самоврядування встановлювати заборону на продаж у нічний час", - підкреслив Васюник.