Експерти прогнозують зростання врожаю зерна в Україні на 2 мільйони тонн

Позитивний прогноз обумовлений використанням аграріями нових технологій, насіння гібридів, зрошення і сприятливими погодними умовами

Урожай зернових в Україні в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 - червень 2019), згідно з прогнозом, може зрости на 3% порівняно з 2017-2018 МГ і скласти 61,85 мільйона тонн тонн.

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Про це повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов на прес-конференції.

Він повідомив, що такий позитивний прогноз обумовлений використанням аграріями нових технологій, насіння гібридів, зрошення і сприятливими погодними умовами.

Зокрема, за словами Горбачова, урожай пшениці в 2018-2019 МР може зрости на 2,2% - до 27,1 мільйона тонн, кукурудзи – на 9%, до 27 мільйонів тонн, ячменю може скоротитися на 9,3% - до 7,8 мільйона тонн.

Крім того, президент асоціації повідомив, що, згідно з прогнозами, обсяг експорту зернових з України також збільшиться.

"Якщо взяти по експорту зернових, то в 2017-2018 маркетинговому році ми прогнозуємо обсяг експорту на рівні 40,6 мільйона тонн. Наступного маркетингового року прогнозуємо зростання експорту на 6% - до 43,3 мільйона тонн", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком, і склав 61,3 мільйона тонн.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт зернових культур з України поточного маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) очікується на рівні 41 мільйона тонн.

Аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 мільярда доларів.