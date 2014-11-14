У Росії - дефіцит солі через зрив поставок з Донбасу

Міністерство сільського господарства РФ зафіксувало недолік харчової солі в Росії через падіння поставок з України. Про це заявив заступник міністра сільського господарства РФ Андрій Волков в ході форуму "Продовольча безпека Росії", передає ТАСС.

"Показники (забезпеченості Росії - ТАСС) харчової сіллю занижені. Це пов'язано з досить великою кількістю солі з України", - сказав він.

Читайте такожМеркель готова зустрітися з Путіним на саміті G20 заради врегулювання кризи на Донбасі"За рахунок логістики бізнесу було трохи вигідніше її (сіль - ТАСС) постачати з України", - пояснив заступник міністра.

Волков додав, що зараз відбувається переорієнтація джерел поставок.

Згідно з даними Асоціації виробників і постачальників продовольчих товарів, частка імпортної харчової солі в 2013 році в Росії склала 40% (близько 0,6 млн тонн). Річна потреба РФ в харчовій солі становить близько 1,5-1,6 млн тонн. При цьому Україна в минулому році поставила на російський ринок 0,5 млн тонн харчової солі, або 80% загального обсягу імпорту.

Найбільший імпортер солі в Росію - українське держпідприємство "Артемсіль". Компанія поставила в РФ в 2013 році 1,6 млн тонн харчової та технічної солі.