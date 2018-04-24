Українські аграрії експортували більше 34 мільйонів тонн зерна

Експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МР становить 15,1 мільйона тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) станом на 24 квітня експортували більше 34 мільйонів тонн зернових.

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Про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Госпродпотребслужба).

Зокрема, аграрії експортували 15,1 мільйона тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 8,7 мільйона тонн, фуражної - понад 6,4 мільйона тонн), ячменю - понад 4 мільйонів тонн, кукурудзи - більше 14 мільйонів тонн.

Зазначається, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано майже 36,9 мільйона тонн зернових, зокрема, 15,6 мільйона тонн пшениці (у тому числі продовольчої - 10 мільйонів тонн і фуражної пшениці понад 5,5 мільйона тонн), ячменю - 5,1 мільйона тонн, кукурудзи - 15,7 мільйона тонн).

Також в рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 4,6 мільйона тонн олійних культур, в тому числі: ріпаку - 2,1 мільйона тонн, сої - понад 2,5 мільйона тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних склав майже 3,9 мільйона тонн (у тому числі ріпаку - більше 1 мільйона тонн, сої - майже 2,7 мільйона тонн).

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 мільйона тонн.