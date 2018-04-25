В Україні від початку року подорожчали усі види м'яса, окрім курятини

Ціни на картоплю та столові буряки зросли в півтора раза.

Від початку року в Україні подорожчали усі види м'яса, окрім курятини.

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За даними інфляційного барометра, курятина подешевшала на 0,5% і коштує 91 грн за кілограм. Свинина додала в ціні майже 8%, а яловичина – 14,5%.

Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з"1+1".

Зросли в ціні й овочі – буряк наполовину, картопля на 43%, а цибуля – на 20%.

Разом з тим є деякі продукти, які, навпаки, подешевшали. Незначне зниження ціни стосується цукру, сала, макаронів та гречки.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становила 13,2%, сповільнившись порівняно з 14% місяцем раніше.