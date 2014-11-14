На Чернігівщині виявили нові випадки африканської чуми свиней

В одному з районів Чернігівщини зафіксовано нові випадки захворювання на африканську чуму свиней.

Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадмінстрації.

Згідно з повідомленням, минулого тижня під час полювання в лісових масивах на відстані 7 км від с. Задеріївка та с. Олександрівка Ріпкинського району було вбито двох диких кабанів. Біологічний матеріал тварин направлено на дослідження на інфекційні хвороби.

Київський державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 13 листопада підтвердив діагноз "африканська чума свиней".

Сьогодні при Ріпкинський райдержадміністрації планується засідання Державної протиепізоотичної комісії. У лісовому масиві буде визначена територія захисту, найближчі населені пункти потраплять у зону нагляду.

Читайте такожНа Чернігівщині встановлено 3-кілометрову карантинну зону навколо осередку АЧСЯк повідомляв УНІАН, упродовж вересня-листопада на Чернігівщині випадки захворювання свиней на африканську чуму виявлено у м. Щорс, Корюківському, Ніжинському, Городнянському та Куликівському районах. Зафіксовано спалахи захворювання як серед домашніх, так і диких тварин. В усіх випадках проводяться карантинні заходи. Тільки у Корюківському районі карантин уже знято.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – небезпечна хвороба свиней, від якої не існує ліків і вакцин. Вірус є безпечним для людини, але саме людина бере участь у поширенні захворювання шляхом перевезення продуктів харчування з неблагополучного регіону, а також годування свиней зараженими продуктами. Найбільший ризик занесення в Україну цього вірусу, в основному, можливий внаслідок міграції диких кабанів, які можуть бути носіями цього захворювання.