Аграрії засіяли ранніми ярими зерновими культурами 86% запланованих площ

Зокрема, посіяно 1,4 млн га (86%) ярого ячменю, 157 тис. га (77%) вівса, 144 тис. га (82%) пшениці, 386 тис. га (91%) гороху.

Українські аграрії засіяли ранніми яровими зерновими і зернобобовими культурами 2,1 млн га, або 86% запланованих до посіву площ у всіх областях України, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«Зокрема, посіяно 1,4 млн га (86%) ярого ячменю, 157 тис. га (77%) вівса, 144 тис. га (82%) пшениці, 386 тис. га (91%) гороху», - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що посів кукурудзи проведено на площі 1 млн га (22%).

"Також продовжується посів сої, який проведено на площі 172 тис. га, або 9% до прогнозу, цукрових буряків - 239 тис. га, або 79% до прогнозу, соняшнику - 1,9 млн га, або 34% до прогнозу", - відзначили в прес-службі.

Підживлення озимих культур на зерно майже завершене - проведене на площі близько 7,2 млн га, або 99% до прогнозу. Найбільші площі підживлені в Одеській - 777,4 тис. га (100%), Запорізькій - 645,5 тис. га (95%), Миколаївській - 616,2 тис. га (99%) та Херсонській - 513,2 тис. га (97%) областях.

Крім того, озимий ріпак підживлений на 967 тис. га, або 96% до прогнозу.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, 2 квітня в Україні стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року – 27,2 млн га.

За даними Мінагропроду, озимі культури на зерно під урожай 2018 посіяні на площі 7,3 млн га, або 101% до площ, засіяних під урожай 2017 року.