Середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні зросли на 18%

Зокрема, продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 18,7%. Вартість зернових культур у січні-жовтні зросла на 25,6%, соняшнику - на 13,9%, сої - на 22,6%, а ріпаку - на 33,8%. Причому обсяг реалізації рослинницької продукції за 10 місяців цього року зріс на 17%.

За даними Держстату, середні ціни на тваринницьку продукцію у країні за вказаний період зросли на 17,8%. Худоба та птиця (у живій вазі) за підсумками 10 місяців подорожчали на 22,4%, молоко - на 7,7%, яйця - на 18,3%.

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Обсяг реалізації продукції тваринництва у січні-жовтні зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8%.

Раніше УНІАН повідомляв, що за підсумками 9 місяців поточного року ціни на сільгосппродукцію зросли на 15,7%.

Також повідомлялося, що середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні у першому півріччі 2014 року зросли на 5,2%, у тому числі на продукцію тваринництва - на 10,9%. Рослинницька продукція у країні у першому півріччі знизилася на 1,7%.