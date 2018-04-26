В Україні скоротилося виробництво соняшникової олії

Порівняно з лютим 2018 року виробництво соняшникової олії скоротилося на 2,5%.

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-березні 2018 року становило 1,279 мільйона тонн, що на 12,8% менше, ніж у січні-березні 2017 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, порівняно з лютим 2018 року в березні виробництво соняшникової олії скоротилося на 2,5%.

Виробництво маргаринів та харчових жирів у січні-березні поточного року збільшилося на 4,3% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 38,1 тисячі тонн. При цьому порівняно з лютим 2018 року виробництво маргаринів та харчових жирів у березні цього року збільшилося на 10,7%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2017 році становило 5,21 мільйона тонн, що на 17% більше, ніж за 2016 рік.