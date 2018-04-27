Росія знімає обмеження на ввезення томатів із Туреччини

Крім того, Россільгоспнагляд повідомив, що узгодження допуску російської яловичини на ринок Туреччини знаходиться на фінальній стадії.

Россільгоспнагляд з 1 травня дозволив ввезення томатів із Туреччини без обмежень за підприємствами, повідомило відомство.

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Мова йде про місця виробництва томатів, вільних від томатної молі, повідомляє Рейтер.

Крім того, Россільгоспнагляд повідомив сьогодні, що узгодження допуску російської яловичини на ринок Туреччини знаходиться на фінальній стадії. Одночасно ведеться робота із допуску м'яса птиці на турецький ринок.

Заборона на поставки томатів із Туреччини виявилася найтривалішою з введених Росією в середині 2015 року обмежень на поставки сільгосппродукції з цієї країни після того, як Туреччина збила військовий літак РФ біля кордону з Сирією. Російська влада пояснювала це необхідністю дати час місцевим виробникам для організації виробництва цих овочів у Росії.

В даний час щодо поставок томатів із Туреччини діють обмеження обсягів - до 50.000 тонн. Для поставок Россільгоспнагляд окремо погоджував список підприємств-постачальників, який поступово розширювався.