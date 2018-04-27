В Україні триває посівна: аграрії відзвітували про сівбу ранніх зернових

Аграрії посіяли 1,4 млн га ярого ячменю (90% від прогнозу), 173 тис. га вівса (84%), 149 тис. га пшениці (84%) і 394 тис. Га гороху (93% від прогнозу).

Українські аграрії засіяли ранніми яровими зерновими і зернобобовими культурами 2,1 млн га, або 89% запланованих до посіву площ у всіх областях України, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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«Зокрема, посіяно 1,4 млн га ярого ячменю (90% до прогнозу), 173 тис. га вівса (84% до прогнозу), 149 тис. га пшениці (84% до прогнозу), 394 тис. га гороху (93% до прогнозу)», - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що аграрії посіяли 1,5 млн га кукурудзи (32% до прогнозу), 253 тис. га цукрових буряків (84% до прогнозу), 2,5 млн га соняшнику (45% до прогнозу), 262 тис. га сої (14% до прогнозу).

Крім того, аграрії провели підживлення озимих культур на зерно на площі близько 7,2 млн. га (99% від прогнозу) і озимого ріпаку на площі 977 тис. га (97% від прогнозу).

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в Україні масово стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа цього року залишається на рівні минулого року - близько 27,2 млн га.

Під урожай озимих 2017 року аграрії засіяли зерновими 14,3 млн га (включаючи 7,3 млн га під озимими). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становила 26,9 млн га, що на 152 тис. га більше від показника 2016 року.