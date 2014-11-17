Аграрії через збитки змушені згортати бізнес в окупованому Криму

Через відсутність води в Північно-Кримському каналі, втрати ринку збуту продукції, а також подорожчання витратних матеріалів аграрії Джанкойського району окупованого Криму терплять збитки.

Про це кореспонденту "Крим.Реалії" розповіли місцеві жителі.

За їхніми словами, проблеми в аграрному секторі почалися практично відразу після анексії Криму Росією.

Читайте такожОкупаційна влада Криму ігнорує право громадян півострова на приватну власність«Спочатку перестала подаватися вода в кримський канал, через що 70% наших місцевих аграріїв були змушені закривати свій бізнес, а решта 30% - це ті, у кого була можливість пробити свердловини. Але і це стало задоволенням не з дешевих. Не всі змогли пробити свердловину», - розповів житель Джанкойського району Арсен.

Крім проблем з водою у кримських аграріїв також почалися труднощі з ринком збуту своєї продукції.

«Раніше 90% нашої продукції ми продавали на материковій Україні, тепер же, з кожним днем вивозити її стає все складніше і складніше. А возити в Росію майже нереально. Спочатку потрібно цілодобово вистояти на поромній переправі, так і в тому ж Краснодарському краї своїх овочів і фруктів у них достатньо. Ось і виходить, що ми зараз продаємо свій товар тільки в Криму», - скаржиться місцевий аграрій Соран.

Крім того, за словами представників аграрного бізнесу, в цьому році вдвічі-втричі подорожчала закупівля насіння, добрив і грунтосумішей.

Раніше влада Херсонської області повідомила, що готова продавати анексованому Криму воду за світовими цінами, мінімальна з яких - 1 євро за 1 кубометр води.

85% потреб Криму в прісній воді забезпечували через Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. В основному вода йшла на потреби сільського господарства. Після анексії Криму подача води по цьому каналу на півострів було повністю припинено.