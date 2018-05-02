На Одещині відбувся чемпіонат зі швидкісного стриження овець (відео)

Для перемоги у конкурсі потрібно швидко поголити двох овечок і не поранити їх.

На Одещині відбувся чемпіонат зі швидкісного стриження овець. До села Виноградівка приїхали більше 30 представників рідкісної професії, повідомляє ТСН. З ножицями в руках вони боролися за звання найкращого в регіоні. Аби пройти у фінал, стригалі мають швидко поголити двох овечок, але головне не поранити їх. Судді перевіряють і якість зрізаної вовни. Як повідомляв УНІАН, на 1 березня 2018 року в Україні поголів'я овець та кіз зменшилось на 4,1% і склало 1,38 мільйона голів.

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