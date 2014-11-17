Порошенко може продати компанію Roshen найближчим часом

Президент України Петро Порошенко, якому належить найбільший виробник кондитерської продукції в Україні корпорація Roshen, розраховує продати цей актив найближчим часом, виконуючи передвиборчу обіцянку.

Про це Порошенко повідомив у інтерв'ю німецькому виданню Bild.

«Ми беремо участь у переговорах з великим інвестиційним банком. Я впевнений, що ми зможемо підписати контракти найближчим часом», - сказав президент, відповідаючи на запитання журналіста Bild про те, чому Roshen досі не продано.

Як повідомляв УНІАН, для продажу корпорації Roshen, чиста виручка якої в 2013 році досягла 1,021 млрд дол., що майже удвічі більше, ніж у другого гравця на ринку кондитерської продукції в Україні компанії «Конті», Порошенко залучив інвестиційну компанію Rothschild & Cie.

Читайте такожЗМІ: Липецьку фабрику Порошенко збирається купити російський холдинг КДВДовідка УНІАН. Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів у корпорації становить 450 тисяч тонн/рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, два виробничі майданчики у Вінниці, Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.