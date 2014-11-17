Майбутня коаліція збирається зберегти пільгове оподаткування аграріїв до 2018 року

Згідно з документом, опублікованим на сайті партії «Блок Петра Порошенка», також пропонується повернутися до практики відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) під час експорту сільськогосподарської продукції.

Причому у проекті коаліційної угоди відзначається необхідність розробки до 1 червня 2017 року нової системи оподаткування, яка буде стимулювати розвиток сільського господарства.

Документ також передбачає вдосконалення системи державної підтримки сільгоспвиробництва шляхом скорочення кількості цільових програм та формулювання чітких і однозначних вимог до заявника на участь у таких програмах. Реалізація цієї норми запланована на 2-гий квартал 2015 року.

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Крім того, проектом угоди передбачене завершення до 1 січня 2016 року інвентаризації земель сільгосппризначення всіх форм власності, а також спрощення процедури реєстрації прав оренди на землю. Причому майбутня коаліція повинна буде зобов'язати орендарів сплачувати орендну плату за землю виключно у грошовій формі. На відміну від попереднього проекту коаліційної угоди, розробленого БПП, в оновленому документі відсутній пункт про відкриття ринку сільгоспземель.

Згідно із проектом угоди, у 2015 році має бути проведена загальнонаціональна нормативна оцінка сільгоспземель із подальшим проведенням переоцінки не рідше, ніж раз на 10 років.

Документ також передбачає реалізацію низки заходів зі сприяння міжнародній торгівлі сільгосппродукцією, дерегуляції підприємницької діяльності в галузі, а також щодо сталого розвитку сільських територій.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до останньої редакції меморандуму між Україною і ключовим кредитором країни МВФ, скорочення пільг з ПДВ для аграріїв буде вже в 2015 році. Тим не менше, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у жовтні у черговий раз заявив, що Кабінет міністрів не буде змінювати систему оподаткування аграріїв на 2015 рік.

До цього у Мінфіні розроблялися кілька варіантів реформування системи оподаткування АПК, які передбачали збереження податкових пільг лише для тих агропідприємств, чий земельний банк і річний обіг не перевищують певну норму (варіюється залежно від варіанту реформи). Аграрії розкритикували всі пропозиції Мінфіну.

Довідка УНІАН. Режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні від 1998 року. Він включає в себе фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільськогосподарськими підприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.