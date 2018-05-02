Українські аграрії вже експортували майже 34 мільйони тонн зернових

Експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МР становив 15,1 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) станом на 2 травня експортували 33,8 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 15,1 млн тонн, ячменю – 4,1 млн тонн, жита – 32,7 тис. тонн, кукурудзи – 14,3 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 377,4 тис. тонн борошна, з яких 376 тис. тонн становить пшеничне борошно і 1,4 тис. тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, у 2016-2017 МР Україна експортувала 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.