Аграрії майже завершили сівбу ранніх ярових зернових культур

Аграрії засіяли ранніми ярими зерновими культурами 2,2 млн га - 90% запланованої площі.

Українські аграрії засіяли ранніми яровими зерновими і зернобобовими культурами 2,2 млн га, або 90% запланованих до посіву площ по всіх областях України, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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«Зокрема, посіяно 1,4 млн га ярого ячменю (91% до прогнозу), 174 тис. га вівса (85% до прогнозу), 152 тис. га (86% до прогнозу) пшениці, 398 тис. га (94% до прогнозу) гороху», - йдеться в повідомленні.

Також прес-служба зазначила, що аграрії засіяли 2,3 млн га кукурудзи (49% до прогнозу), 263 тис. га (87% до прогнозу) цукрових буряків, 3,3 млн га (59% до прогнозу) соняшника, 439 тис. га (23% до прогнозу) сої.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінагропроду, 2 квітня в Україні стартували весняно-польові роботи, прогнозована посівна площа залишається на рівні минулого року - 27,2 млн га.