На хабарі погоріли керівник «Хліба України» та заступник мера Чернівців (фото)
Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрито керівника ДАК «Хліб України» та заступника мера Чернівців, які за змовою з іншими посадовими особами вимагали та отримали 200 тис. грн неправомірної вигоди.
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Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.
«Правоохоронці встановили, що виконувач обов’язків голови правління ДАК «Хліб України», змовившись з директором дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», а також заступником міського голови м. Чернівці та юристом ДАК «Хліб України», вимагали від директора приватної компанії щомісячно сплачувати неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. грн за невжиття заходів щодо розірвання договору оренди державного майна, а саме промислових приміщень», - йдеться в повідомленні.
За результатами комплексу слідчих дій, проведених на території Києва та Чернівців, задокументовано отримання цими особами 200 тис. грн неправомірної вигоди, які були передані їм двома траншами.
Наразі всіх вищевказаних фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.