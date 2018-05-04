На хабарі погоріли керівник «Хліба України» та заступник мера Чернівців (фото)

У групу високопосадовців, які вимагали неправомірну вигоду за нерозірвання договору оренди державного майна, також входили директор дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» та юрист ДАК «Хліб України».

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрито керівника ДАК «Хліб України» та заступника мера Чернівців, які за змовою з іншими посадовими особами вимагали та отримали 200 тис. грн неправомірної вигоди.

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Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

«Правоохоронці встановили, що виконувач обов’язків голови правління ДАК «Хліб України», змовившись з директором дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», а також заступником міського голови м. Чернівці та юристом ДАК «Хліб України», вимагали від директора приватної компанії щомісячно сплачувати неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. грн за невжиття заходів щодо розірвання договору оренди державного майна, а саме промислових приміщень», - йдеться в повідомленні.

За результатами комплексу слідчих дій, проведених на території Києва та Чернівців, задокументовано отримання цими особами 200 тис. грн неправомірної вигоди, які були передані їм двома траншами.

Наразі всіх вищевказаних фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.