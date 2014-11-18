В Україні пропонують створити 30-кілометрову буферну зону на кордоні з РФ та Білоруссю, щоб зупинити АЧС

Цей захід ДНПК вважає необхідним для того, щоб не допустити поширення вірусу африканської чуми свиней (АЧС) у країні.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, це питання було розглянуте під час засідання комісії 17 листопада.

Члени комісії також виступили за збереження підрозділів ветеринарної міліції у складі Міністерства внутрішніх справ, які планується ліквідувати під час реформування відомства.

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Крім того, ДНПК прийняла рішення заборонити використання, вивезення та обіг кукурудзи, зібраної в зоні захисту і спостереження за АЧС для годівлі свиней без термічної обробки, що гарантує знищення збудника.

Учасники комісії також відзначили існування загрози спалаху АЧС на сході України, де кордон із Росією не контролюється.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні висока ймовірність нових спалахів африканської чуми свиней.

Також повідомлялося, що, починаючи від кінця серпня, у Чернігівській області фіксуються випадки падежу свиней через АЧС, у тому числі і в домогосподарствах. На початку листопада в області були виявлені 14 туш диких свиней, які, як показали лабораторні дослідження, загинули від АЧС.

У січні-лютому поточного року спалах АЧС сталася у Луганській області. Вперше випадки падежу тварин від АЧС в Україні були зафіксовані у 2012 році в Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщей та механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Для людей хвороба не небезпечна.