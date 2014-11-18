Казахстан заборонив продаж низки марок горілки і пива з Росії

У Казахстані введено заборону на реалізацію декількох найменувань алкогольної продукції російського виробництва через невідповідність вимогам харчової безпеки, передає ПРАЙМ з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства національної економіки Казахстану.

Читайте такожНурсултан Назарбаєв оголосив про перехід Казахстану на нову економічну політикуДана міра прийнята щодо горілки торгових марок "Талка", "Імперія", "Дика гуска", "Зелена марка", "Житня", "Російський гарант якості", "Рубльовка", "Посольська".

Також заборонена реалізація пивних напоїв "Miller Genuine Draft", "Hoegaarden White" і пива "Grolsch Premium Lager", "Brahma", "Pilsner Urguell", "Жигулі" барне, оксамитове, "Жигулівське" оригінальне, "Брунька", "Lowenbrau Original".

Заборону щодо зазначеної продукції введено через її невідповідність вимогам харчової безпеки, уточнюється в повідомленні.