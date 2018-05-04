Аграрії відзвітували про експорт: продали вже більше 35 мільйонів тонн зернових

Експорт пшениці з України з початку 2017-2018 МР становив понад 15,4 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) станом на 4 травня експортували понад 35 млн тонн зернових.

Читайте такожЕксперти прогнозують зростання врожаю зерна в Україні на 2 мільйони тонн

Про це повідомила Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Зокрема, аграрії експортували понад 15,4 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 9 млн тонн, фуражної - понад 6,4 млн тонн), ячменю - понад 4 млн тонн, кукурудзи - майже 15 млн тонн.

Відзначається, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 38 млн тонн зернових, зокрема, 16 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 10,5 млн тонн і фуражної пшениці понад 5,6 млн тонн), ячменю - 5,1 млн тонн, кукурудзи – майже 17 млн тонн).

Також в рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 4,6 млн тонн олійних культур, в тому числі: ріпаку - 2,1 млн тонн, сої - понад 2,5 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив майже 3,7 млн тонн (у тому числі ріпаку - понад 1 млн тонн, сої - понад 2,7 млн тонн).

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.