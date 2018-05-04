Фермерам потрібні дешеві кредити, щоб купувати землю - Мартинюк

Стати справжнім господарем землі. Про це мріє кожний фермер, який прагне все життя працювати на сільській території, вирощувати зерно, органічні продукти, опікуватися зростанням поголів’я худоби, якістю м’ясних та молочних виробів, створювати конкурентні види сільськогосподарської продукції. Для реалізації цієї мети треба акумулювати кошти для великих капіталовкладень, що на сьогоднішній день означає напрацювати надійний алгоритм отримання кредитів на тривалий термін під малі відсотки.

Цю тему обговорювали під час зустрічі Прем'єр Міністра з представниками різних регіональних засобів масової інформації, що відбувалася в Києві.

На думку першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка, якщо дотримуватися основних положень земельної реформи, фермери повинні стати єдиними володарями земель сільськогосподарського призначення. Він зауважив, що потрібно передати землю від тих, хто може її обробляти до тих, хто організує своє господарство на ній. Земля повинна приносити прибуток не тільки агрохолдінгам, але людям, які народилися та живуть на цій землі, а тепер бажають вирощувати на ній якісну та прибуткову конкурентоспроможну продукцію.

На цю мету і спрямована Земельна реформа, основні положення якої чітко обмежують коло осіб, які допущені до купівлі землі:

• головні покупці – фізичні особи, які проживають в сільській місцевості і бажають працювати на своїй землі;

• націленість на розвиток дрібних і середніх товаровиробників;

• заборона на покупку землі іноземцями;

• обмеження доступу агрохолдингів до ринку землі.

Коли земля перейде до власності фермерів, вона може виконувати функцію застави для отримання кредитів від банків. Ця умова стане ключовою при переході до вільного земельного ринку. Для того, щоб цей процес стартував потрібно пройти шляхом прийняття двох, дуже важливих законопроектів, вважає Максим Мартинюк: перший – про обіг земель сільськогосподарського призначення, другий – про створення структури для фінансово-кредитної підтримки земельного ринку.

Другий документ має містити положення про порядок отримання кредитів для організації фермерських господарств, про їх терміни та розміри кредитних ставок. Перший заступник зауважив, що сьогодні 20% річних та строк до 5 років кредиту не може створити комфортні умови фермерам для придбання земельних ділянок, що мають стати для них інструментом для отримання прибутку.

На його думку виходом з цієї ситуації, має бути організація державними інституціями кредитно-гарантійного агентства, вважає перший заступник. Ця структура повинна забезпечити контроль видачі дешевих кредитів на термін до 30 років в гривні під малі відсотки на рівні 3-4% на рік. Ці доступні ресурси почнуть рух аграрної сфери в бік розвитку нових земельних відносин, коли будуть прийняті два згаданих законопроекти, які запустять механізм вільного ринку землі. На думку Максима Мартинюка ця мета буде досягнута, коли влада буде спостерігати зміни в суспільстві щодо позитивного сприйняття переходу до нового земельного ринку.