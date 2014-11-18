У Росії почалася "гречана криза": не більше 5 кг в одні руки (відео)

У ньому рітейлер повідомляв, що він обмежує продаж крупи - не більше п'яти пачок одному покупцю в день. Представник «Ленти» Яна Могильова цю інформацію підтвердила, повідомляють Ведомости.

Останнім часом почастішали випадки скупки товару в гіпермаркетах «Лента» для його перепродажу за завищеною ціною, вважає рітейлер. За словами Могильової, з 6 по 19 листопада в гіпермаркетах мережі «Лента» проходить акція на гречану крупу, вона стосується одного виробника - компанії«Містраль». Обмеження - не більше п'яти пачок одному покупцю - діють тільки на акційний товар за карткою постійного покупця. «Обмеження встановлено з метою збереження товару для соціально незахищених верств населення», - повідомила Могильова.

Читайте такожВ Росії в 2 рази подорожчала гречка: урожай загинув під 30-сантиметровим шаром снігуПро обмеження продажу гречки також повідомив регіональний портал VSE42: за його даними, новосибірський «Ашан» обмежив продаж гречаної крупи десятьма пачками на одного покупця. Представник «Ашана» не був доступний для оперативного коментаря.

У жовтні стало відомо, що через несприятливі агрометеоумови в Алтайському краї, одному з ключових для врожаю гречки, виробники гречки почали наполягати на підвищенні цін. На Сибір і Алтай припадає більше 50% всіх посівів гречки, говорила раніше аналітик ЦЕП Газпромбанку Дар'я Снітко.

Нагадаємо, в Україні в цьому сезоні урожай гречки склав близько 181 тис. т (перевищивши минулорічний - 179 тис. т) при середній врожайності 13,9 ц/га.