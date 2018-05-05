На Вінниччині успішно вирощують волоський горіх

На сьогодні саджанці волоського горіха іноземної селекції висаджені на площі 710 гектарів. Обсяг освоєних інвестицій 227 мільйонів гривень.

Сьогодні, 5 травня, голова облдержадміністрації Валерій Коровій відвідав з робочим візитом Могилів-Подільський район. Одним із об’єктів, де побував очільник області, стали сади волоського горіха.

Саме тут, на території Яришівської та Кремінської сільських рад, ТОВ «Український волоський горіх» успішно реалізує інвестиційний проект по вирощуванню горіхів. Проект започаткований у 2015 році, його проектна потужність 970 гектарів, що дає можливість створити 60 додаткових постійних робочих місць. Кошторисна вартість 218 мільйонів гривень.

«Вінниччина є провідним регіоном України по виробництву продукції садівництва, її переробки та вирощування посадкового матеріалу. В структурі виробництва валової продукції сільського господарства плодово-ягідна продукція займає 3,2%. Протягом останніх років в Україні інтенсивно розвивається галузь горіхівництва. Кожен рік в Україні збирається понад 100 тис. тонн волоських горіхів. З них 6 тис. тонн дає Вінниччина. Дві третини цього врожаю спрямовується на експорт,» - зазначив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.

За його словами якість українських земель, клімат вважаються найкращими для вирощування горіхових дерев, тому наші горіхи за якістю кращі у порівнянні з тими, які вирощують в Америці чи Китаї.

Наразі закупівельна ціна на українські горіхи є низькою через відсутність повноцінних промислових насаджень, коли партії формуються неоднорідні, більшість горіхів збирається або в присадибних господарствах або ж по лісосмугах. У зв’язку з цим даний проект для області є надзвичайно актуальним та перспективним.

На сьогодні саджанці волоського горіха іноземної селекції висаджені на площі 710 гектарів. Обсяг освоєних інвестицій 227 мільйонів гривень. З початку року освоєно 2,5 мільйони. В рамках проекту відновлюється зрошувальна система, що знаходиться на території Яришівської та Кремінської сільських рад. Розроблена проектно-кошторисна документація вартістю 240 тис. грн., вартість відновлення системи становитиме понад 4 мільйони гривень. Вже відновлені насосні станції, електролінії та трансформаторні підстанції, центральні магістралі. Облаштовано понад двох кілометри нової внутрішньогосподарської зрошувальної системи. Полив буде здійснюватись на площі 710 гектарів.

Договори укладені з 439 пайщиками п’яти сільських рад, ставка орендної плати з 2018 року становитиме 12,5% від нормативно грошової оцінки нижчезазначених сільських рад.

Наразі площа горіхових садів області перевищила 2 тис. гектарів, з яких 1000 га в плодоносному віці, а урожайність у минулому році досягла 60 ц/га. Витрати на виробництво значно нижчі, ніж інших плодових культур. Горіхи можна легко зберігати і транспортувати, не маючи спеціальних приміщень та транспорту.

Довідка: Вінниччина є провідним регіоном України по виробництву продукції садівництва, її переробки та вирощування посадкового матеріалу. В структурі виробництва валової продукції сільського господарства плодово-ягідна продукція займає 3,2%. Площа продуктивних багаторічних насаджень в усіх категоріях господарств складає 24,9 тис. га, В 2017 році площа багаторічних насаджень збільшилась на 527 гектарів.

Зростає частка площ високоінтенсивних садів. У 2017 році вона досягла 3,3 %, що складає 8175 гектарів. Валовий збір плодоягідної продукції по всіх категоріях господарств в 2017 році склав 23,3 тис. тонн.

В області атестовано 7 розсадників. Найбільші з них ТОВ «Пфаннер-Бар» Барського району, де на площі 36,9 га вирощується 580 тис. штук саджанців яблуні та 300 тис. штук суниці; ФГ «Господар С» Вінницького району; ТОВ «Декоплант» Літинського району та ряд інших підприємств. Загалом область виробляє понад 730 тис. штук плодових саджанців, 960 тис. штук кущових ягідників, понад 7 млн. штук розсади суниці, що дає можливість забезпечити область власним садивним матеріалом та реалізовувати його за межі області.

Кращими підприємствами області в 2017 році були ТОВ «Міжлісся»

Барського району; ПАТ «Дружба-ВМ» Тульчинського р-ну; СТОВ «Агро-Еталон» с. Тростянець,Тиврівського р-ну; ПП «Дари садів» Могилів-Подільського р-ну та ряд інших.

Господарством надається допомога у вирішенні соціально побутових питань тим територіальним громадам, на території яких здійснюється господарська діяльність. У 2017 році допомоги надано на суму 86 тис. грн., з початку 2018 року – 12 тис. грн.