Вартість землі в Україні може зрости втричі - Світовий банк

Банк прогнозує, що ціни на продаж землі зростуть до 3-3,5 тис доларів за га порівняно з 1-1,5 тис доларів, які діють в даний час.

У разі зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення Світовий банк готовий надавати більше фінансової допомоги Україні, а ціни на землю зростуть.

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Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, передає «Економічна правда».

Світовий банк прогнозує, що ціни на продаж землі зростуть до 3-3,5 тис доларів за га порівняно з 1-1,5 тис доларів, які діють в даний час.

"Бізнес готовий платити більше за визначеність і можливість уникнути інвестиційних ризиків. Технічна робота щодо зняття мораторію в Україні фактично завершена", - зазначила Кахконен і підкреслила, що це призведе до збільшення фінансової допомоги Україні.

Також в публікації Bloomberg йдеться, що українські землевласники отримують найнижчу ціну за оренду землі в Європі при тому, що якість українських ґрунтів - одна з найвищих у світі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні мораторій на продаж сільгоспземель продовжили до 2019 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планувала до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення, і з 2018 року (після закінчення дії мораторію) розпочати продаж сільгоспземель.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. Робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі іноземними компаніями.