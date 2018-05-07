Ферма із Львівщини експортує до ЄС 25 тонн равликів (відео)

Ця ніша у Європі стала відкритою у зв’язку із забороною збирати там природного равлика.

Подружжя Юськевичів ось уже чотири роки вивчає як вирощувати равликів. З 2017-го у Солонці біля Львова зареєстрували сімейне фермерське господарство: вирощують слимаків максима та мюллер, яких полюбляють європейці. Восени будуть готові експортувати у ЄС до 25 тонн делікатесу. Та зараз займаються їхньою репродукцією.

Про це повідомляє Zaxid.net.

У цьому цеху маточне стадо. За весну равлик щомісяця відкладає свою ікру.

«В горщечок помістилось чотири равлика, і одночасно вони скидали ікру. Тоді ікра ця переміщається в окремі контейнери, потрапляє в інкубаторне приміщення за певний період з ікри починається молодняк», – розповідає власник сімейного фермерського господарства «Західний равлик» Іван Юськевич.

Фермерський слимак стає дорослим за дев’ять місяців, тоді як природному потрібно три роки.

«Вони виступають в певний рік з чоловічими гормонами в інший рік з жіночими гормонами. Равлики використовую ці органи дотику підбираючи пару. Після спаровування два равлика відкладає ікру», – додає Іван Юськевич.

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Зараз подружжя експериментує на гектарі поля. Окрім цеху для репродукції, створили спеціальну теплицю, в якій підростають малюки. Тут їх годують спеціальним ріпаком та комбікормом. Саме такий равлик є конкурентоспроможним на ринку ЄС. Його вартість за кілограм ‒ від 6 до 16 євро, тоді як зібраний у дикій природі коштує близько долара за кілограм.

«Європі взагалі цікаво український продукт равлик, вирощений в наших кліматичних умовах, але українцю цікавіше відправити європейцю чим більшу партію, оскільки за сто тонн вони заплатять значно більше, ніж за 25, за 200 заплатять більше ніж за 100», – пояснила власниця сімейного фермерського господарства «Західний равлик» Ірина Юськевич.

Ця ніша у Європі стала відкритою у зв’язку із забороною збирати там природного равлика. Тому фермери закликають своїх колег до кооперації, аби оминати посередників із Литви та Польщі. Там наші равлики проходять доробку та продаються до Іспанії, Італії та Франції.

«Ці ринки, що розвиваються, легше зайняти через те, що сам попит зростає зокрема, ми говоримо про равлики. Це те, яке в Україні можна виробити відповідної якості», – прокоментував начальник управління департаменту агропромислового розвитку Ігор Вус.

В Україні існує десять великих компаній і кілька десятків дрібних фермерів, які займаються равликами. Виробники експортують в Європу до 90% своєї продукції.